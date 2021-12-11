Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-7°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 декабря 2021 13:08

В Самарской области перед Новым годом в селе Старый Байтермиш спилили любимую ель жителей

Дерево увезли на площадь в райцентр, даже не посоветовавшись с сельчанами
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Любимая елка сельчан теперь красуется на площади в райцентре

Любимая елка сельчан теперь красуется на площади в райцентре

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Скандальная ситуация разыгралась в Клявлинском районе. Там на днях в самом центре села Старый Байтермиш спилили многолетнюю ель, которой было около 80 лет. Ее вывезли на главную площадь Клявлино. Местные жители негодуют, ведь их об этом никто не предупреждал.

— Дерево никому не мешало, хотя глава поселения говорит, что оно мешало проводам и газопроводу. Решение о вывозе ели приняли без совета с жителями, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» активист Петр Никитин, который занимается развитием футбола в районе.

По словам сельчан, ель зимой и летом радовала всех, кто находится в Байтермише. В декабря это был самый настоящий симов Нового года, с которым все гуляют и фотографируются. Но елку спилили без совета с людьми. Как говорят жильцы соседних домов, во время работ также были порваны телефонные провода, и многие остались без связи.

Как отметил Никитин, ни извинений, ни какой-либо компенсации взамен украденного символа жители Байтермиша не получили. Они уже активно жалуются губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и надеются, что те, кто испортил им праздник, получат по заслугам.