В Самарской области перед Новым годом в селе Старый Байтермиш спилили любимую ель жителей

Любимая елка сельчан теперь красуется на площади в райцентре Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Скандальная ситуация разыгралась в Клявлинском районе. Там на днях в самом центре села Старый Байтермиш спилили многолетнюю ель, которой было около 80 лет. Ее вывезли на главную площадь Клявлино. Местные жители негодуют, ведь их об этом никто не предупреждал.

— Дерево никому не мешало, хотя глава поселения говорит, что оно мешало проводам и газопроводу. Решение о вывозе ели приняли без совета с жителями, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» активист Петр Никитин, который занимается развитием футбола в районе.

По словам сельчан, ель зимой и летом радовала всех, кто находится в Байтермише. В декабря это был самый настоящий симов Нового года, с которым все гуляют и фотографируются. Но елку спилили без совета с людьми. Как говорят жильцы соседних домов, во время работ также были порваны телефонные провода, и многие остались без связи.

Как отметил Никитин, ни извинений, ни какой-либо компенсации взамен украденного символа жители Байтермиша не получили. Они уже активно жалуются губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и надеются, что те, кто испортил им праздник, получат по заслугам.