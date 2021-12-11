В РПЛ прокомментировали смерть болельщика на «Солидарность Самара Арене»

Мужчине стало плохо ближе к концу матча Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

11 декабря на стадионе «Солидарность Самара Арена» произошла трагедия. После матча 18 тура чемпионата России по футболу «Крылья Советов» — «Рубин» на трибунах скончался 50-летний мужчина. Ему стало плохо в концовке встречи.

— Подоспевшие врачи проводили реанимацию в течение получаса, но не смогли спасти жизнь человека. Предварительно, у болельщика произошла внезапная остановка сердца, — сообщает сегодня пресс-служба РПЛ.

В Российской Премьер-Лиге выражают соболезнования родным и близким умершего. Руководство РПЛ возьмет на контроль расследование этого ЧП. Разбирательства будут проводиться совместно с «Крыльями Советов».

Сама встреча завершилась в пользу самарцев. Они забили в ворота гостей из Казани два безответных мяча.

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