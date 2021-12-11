В «Крыльях Советов» рассказали, как во время матча с «Рубином» умер болельщик

Мужчине не смогли помочь ФОТО: metaratings.ru

После матча «Крылья Советов» — «Рубин» 11 декабря 2021 года, завершившегося со счетом 2-0 в пользу «КС», на стадионе «Солидарность Самара Арена» скончался болельщик. Ему стало плохо прямо во время встречи. В «Крыльях» рассказали, как развивались события.

— В 16:40 к стюарду обратились болельщики и сообщили о том, что мужчине стало плохо. Стюард сообщил о происшествии в координационный штаб. В 16:44 к болельщику прибыла бригада медицинских работников для оказания помощи, — сообщают в клубе.

В 16:56 к месту прибыла еще одна бригада врачей. Несмотря на все усилия специалистов, мужчина умер. Личность его установлена — Вячеслав Непогожин, 1970 года рождения.

Ситуацию прокомментировал и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он выразил соболезнования родным и близким Вячеслава и пообещал провести тщательное разбирательство по происшествию.

Сейчас по факту ЧП проводится проверка. Она находится на контроле у руководства РПЛ.