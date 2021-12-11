ЦСК ВВС провел первую игру в новом Дворце спорта на Молодогвардейской в Самаре

Игра проходила при переполненных трибунах ФОТО: ЦСК ВВС

Самарский ЦСК ВВС 11 декабря 2021 года провел первый матч в новом Дворце спорта на улице Молодогвардейской. К сожалению, порадовать фанатов, которые в большом количестве собрались на трибунах, у местных хоккеистов не удалось.

Волжане здорово начали матч. Уже на 3-й минуте Холоденин открыл счет дальним броском. Это оказалась единственная шайба у хозяев. Гости отыгрались ближе к концу периода. В дальнейшем они забросили в ворота ЦСКА еще четыре шайбы.

Итоговый счет — 1-5. «Звезда» оказалась сильнее. Тем не менее, главный тренер армейцев Юрий Мордвинцев отметил желание своих подопечных и заявил, что с таким настроем команда сможет достойно завершить чемпионат.