Дмитрий Азаров обещал проверить работу медиков, на руках у которых на стадионе "Солидарность Самара Арена" умер человек

Победную игру омрачила смерть на трибуне Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Губернатор Дмитрий Азаров обещал внимательно разобраться в ситуации на стадионе Солидарность Самара Арена. Здесь во время матча "Крылья Советов" - "Рубин" 11 декабря 2021 года скончался мужчина - 51-летний болельщик самарской команды. Мужчине стало плохо уже на последних минутах игры. Окружающие обратились к стюардам, те вызвали врачей. По предварительной информации, у него остановилось сердце. Губернатор Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким погибшего и отметил, что узнал о ЧП уже тогда, когда покинул стадион

- По информации, которой я располагаю, медики буквально в считанные минуты приступили к работе и провели все необходимые действия. Но мы, увы, знаем, что иногда в кризисных состояниях даже своевременная помощь не дает эффекта, - отметил глава региона. И обещал подробнее разобраться в ситуации и проверить, были ли медики готовы к работе.

В социальных сетях болельщики обсуждают, что медики пришли не так быстро и какое-то время было потеряно, реанимацию начали слишком поздно. Однако, в минздраве подчеркивают: все действия медиков были быстрые и согласованные. Расследование произошедшего проведут и представители "Крыльев Советов", контролировать его будут из РПЛ.

Накануне назвали и имя погибшего болельщика. Вячеславу Непогожину был 51 год. "Крылья Советов" выразили соболезнования близким мужчины.

- Клуб окажет всю необходимую поддержку семье болельщика "Крыльев". Мы скорбим вместе с вами, - отметили в команде.