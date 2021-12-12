В Самаре застройщику готовы разрешить возвести 34-метровые высотки прямо в центре города

В центре города хотят построить очередные высотки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре застройщик - компания "Трансгруз" уже практически добилась разрешения на строительство 34-метровых высоток прямо в историческом центре города. Принципам исторического поселения эта история не соответствует, тем не менее - пока регламенты не приняты - застройщик намерен успеть в последний вагон. На прошедшем недавно градосовете проект компании получил одобрение.

Многоэтажки должны появиться на улице Садовая, в 109-м квартале. В регламенте исторического поселения здесь должна быть ограничена этажность застройки. Вот только документы пока еще не подписаны, в дальнейшем же обратной силы они иметь не будут. Так что согласованные сейчас проекты точно будут выполнены.

Также на заседание градосовета компания вынесла еще одно предложение. Строители хотят возвести высотку на пересечении улиц Ульяновской и Самарской, рядом с объектом культурного наследия регионального значения «Дом Кошелевой».

Градозащитники выступили против одобрения таких проектов. Обсуждение продолжится. Какое решение примут власти, покажет время, причем довольно скоро. Напомним, что сейчас негодование активистов вызывает беспорядочная застройка исторического центра. Высотные здания появляются разрозненно, не вписываются в общую концепцию и убивают старый город. Решить вопрос должен статус исторического поселения, который получит Самара после подписания всех документов. Высотность застройки в центре будет строго регламентирована, а территория будет находиться под особой охраной.