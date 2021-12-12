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Общество12 декабря 2021 6:16

Стоимость квадратного метра жилья для расчета соцвыплат в 4 квартале 2021 года в Самаре не увеличилась

Этот показатель используется для расчета выплат работникам муниципальных учреждений и многодетным семьям для покупки жилья
Анастасия МЫШКИНА
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Размер выплат не изменится

Размер выплат не изменится

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре решили оставить на прежнем уровне показатель средней стоимости квадратного метра жилого помещения на четвертый квартал 2021 года. Как и ранее, эта сумма составит 48 611 тысяч рублей. Данная цифра нужна, чтобы рассчитать сумму социальной выплаты работникам муниципальных учреждений города для приобретения жилья. Также именно на основании этого показателя рассчитываются единовременные выплаты многодетным семьям с пятью и более детьми.

Стоит отметить, что эта цифра не меняется уже с 2020 года - совершенно не параллельно с изменением цен на рынке недвижимости Самары и Самарской области. Также на уровне прошлого года остается стоимость квадратного метра, которая служит ориентиром для расчета выплат молодым семьям на приобретение жилья. Там сумма еще меньше 36 674 рубля. За такую цену квартиру затруднительно купить даже в районах с жильем эконом-класса на окраинах города.

Это постановление будет распространять свою силу на все правоотношения, возникшие с октября 2021 года. Впрочем, для получателей выплат ничего не изменится.