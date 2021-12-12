В Самаре на стройке на ул. Челюскинцев загорелся рубероид

Пожарные выезжали на место Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре пришлось тушить горящий рубероид, которым было укрыто бетонное основание будущего административного здания на ул. Челюскинцев, 18. Вызов поступил на пульт МЧС РФ по Самарской области около девяти вечера. Подразделения сразу выехали на место ЧП.

- Огонь распространился на площади пять квадратных метров, еще до прибытия пожарных подразделений огонь удалось ликвидировать силами местных сотрудников с помощью огнетушителей, - рассказали в ГУ МЧС РФ по Самарской области.

Сначала же появилась информация о том, что горит многоэтажка. Издалека жители Самары снимали сильный огонь, который было видно в темноте. Сначала пожару был присвоен ранг 1 Бис, но потом был дан отбой.

Ранее на неделе горожан шокировал страшный пожар на Птичьем рынке, в павильоне с животными.