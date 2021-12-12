В Самарской области на замерзающей речке заметили пару прекрасных лебедей

Жители боятся, что лебеди станут добычей охотников

В Самарской области жители села Похвистнево бьют тревогу. На замерзающей маленькой реке Кинель они заметили пару чудесных белоснежных лебедей, которые плавают в прогалине воды, становящейся все меньше с каждым днем. У берегов уже встал лед и жители переживают, что будет с птицами, когда живой воды не останется. Автор видео предположил, что одна из птиц почувствовала себя не слишком хорошо, а верный кавалер не может улететь в теплые края без нее.

-Жалко будет, если умрут… их кормят, но их выловить надо и куда то пристроить. Не подскажете, куда обратиться? - обратился автор к читателям в социальной сети "Твой райцентр - Кинель-Черкассы.

Ему посоветовали обратиться в зоопарк или в министерство лесного хозяйства региона. Впрочем, возможно птицы продолжат путь сами - отдохнув. До этого сотрудникам самарского зоопарка уже приходилось спасать лебедей, в основном - после того, как они пачкались в нефтепродуктах.

Также ежегодно горожан беспокоит судьба многочисленных утиных стай в городе, которые зимуют в парках, на озерах. При этом специалисты говорят, что не происходит ничего страшного и птицы остаются там, где могут найти достаточное количество еды.