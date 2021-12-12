Мужчина на коньках под Самарой погиб, провалившись под лед на озере Гатном

Лед на водоемах уже манит любителей прогулок и катания на коньках. Фото: соцсети

Под Самарой на озере Гатное погиб мужчина на коньках. Он провалился под лед во время катания. Спасателей вызвали очевидцы-рыбаки. Произошло ЧП 10 декабря 2021 года. Как рассказали журналисту КП-Самара в ПСС по Самарской области, спасатели выехали на место происшествия. Около восьми часов вечера из воды достали тело погибшего.

В ведомстве обратили внимание, что жителям региона нужно крайне осторожно вести себя на льду, так как пока не было постоянных достаточно сильных морозов, которые бы способствовали установлению достаточно крепкого и равномерного покрова. При этом нужно понимать, что на разных водоемах крепость льда тоже может быть разной, и значение имеют разные моменты.

- Затопленные камыши, кусты и другие надводные растения препятствуют образованию льда. Лед на этих местах всегда тоньше. В местах, где бьют подземные ключи, сбрасывается отработанная вода, лед ненадежен, - отмечают в спасательной службе.

Кататься на коньках горожанам рекомендуют на специально залитых площадках. Озера становятся популярным местом, привлекающим любителей красивых фото. Однако, забывать о безопасности не стоит и на минуту. Кажущийся крепким лед в любой момент может провалиться, а оказавшись в ледяной воде человек погибает от переохлаждения. В ПСС по Самарской области дали советы, как выбраться из полыньи. Так, в первую очередь нужно освободиться от лишних вещей, обломать тонкий лед у края провала и, постаравшись принять горизонтальное положение, закидывать ногу на лед.