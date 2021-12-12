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Общество12 декабря 2021 8:21

В Самаре пьяная дочь избила пожилую мать утюгом

Несчастная женщина пошла за помощью к соседям, а те вызвали полицию
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Женщина напала на мать с утюгом

Женщина напала на мать с утюгом

В Самаре задержали 41-летнюю женщину, которая утюгом ударила пожилую мать. Во время постыдной драки дамочка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ударив мать, она убежала из дома, а пожилая женщина пошла к соседям за помощью. Те оказали пенсионерке медицинскую помощь, а затем вызвали полицию.

- Оперативники задержали дебоширку на улице, привезли ее в полицию. Свою вину она отрицать не стала. Соседи же сообщили, что дочь пострадавшей ведет асоциальный образ жизни и уже не в первый раз поступает возмутительно, - сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Сейчас в отношении задержанной уже возбудили уголовное дело за причинение легкого вреда здоровью. За свой проступок ей придется ответить. Уголовное дело уже направили в районный суд Самары.