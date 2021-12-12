В Самаре снижается число заболевших коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В оперштабе поделились статистикой по заболеваемости коронавирусом в Самарской области на 12 декабря 2021 года. Новые данные опубликовали в ежесуточном мониторинге. Впервые за последние пару месяцев регион уступил пальму первенства по числу заболевших. Самарская область оказалась на пятом месте, обогнал регион Краснодарский край. На первых трех местах Москва, Питер и Московская область.

За сутки в регионе заболели 717 человек. Последние две недели снижение числа заболевших идет каждый день, причем значительно. На заседании в оперативном штабе уже отмечали, что ситуация стабилизировалась, это уже отразилось на работе медицинских учреждений, которые смогли выбраться из состояния цейтнота.

А вот смертей меньше не становится. 12 декабря 2021 года умерли 29 человек. Ежедневное число жертв колеблется в пределах 28-35 человек. В Самарской области пока не выявляли новый штамм "омикрон", но штамм "дельта" как раз и способствовал росту смертности, вызывая более тяжелое течение болезни.