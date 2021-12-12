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Общество12 декабря 2021 10:31

"Крылья Советов" посвятили победу над "Рубином" умершему на трибуне болельщику

Футболисты признались, что для них это стало страшным ударом
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В команде выразили соболезнования родным фаната

В команде выразили соболезнования родным фаната

Самарская футбольная команда "Крылья Советов" посвятила победу над "Рубином" в заключительном противостоянии сезона болельщику команды Вячеславу Непогожеву. 51-летний мужчина находился на трибунах, на последних минутах матча ему стало плохо с сердцем. На трибуну пришли медики, но помочь мужчине уже не удалось.

- Мы шокированы произошедшим. Это настоящая трагедия. Ребята очень переживают, не верится, что такое могло произойти. Клуб окажет необходимую поддержку семье болельщика, - поделился эмоциями капитан "Крыльев" Дмитрий Кабутов.

В клубе также прокомментировали, что окажут всю помощь семье болельщика. Губернатор Дмитрий Азаров обещал разобраться с тем, как оказывалась медицинская помощь. Очевидцы заметили, что врачей пришлось ждать слишком долго. При этом в минздраве сказали, что бригада медиков действовала строго по правилам. Губернатор отметил, что иногда в трагических ситуациях помочь просто невозможно.

В команде также выразили соболезнования семье и близким погибшего болельщика.