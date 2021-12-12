95-летнего самарского ветерана с юбилеем поздравил спецназ

Ветерана поздравили с юбилеем

Под Самарой служащие соединений специального назначения Центрального военного округа поздравили с 95-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны. Николай Боровиков имеет медали «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За взятие Праги».

Ветерану пожелали крепкого здоровья, мирного неба над головой. Ему подарили миниатюрное знамя полка, гимнастерку и, конечно же, песни. Для ветерана прозвучало поппури из военных песен под аккомпанемент военного оркестра.

- Ветераны смотрели за музыкальным представлением из окон своих квартир и были очень впечатлены, - рассказали в ЦВО.