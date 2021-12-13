В Самаре экстренно сел самолет из Москвы

В Самаре совершил экстренную посадку самолет из Москвы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу 11 декабря в аэропорту Самары «Курумоч» совершил экстренную посадку самолет, следовавший по рейсу Москва-Ош. Командир самолета принял решение о посадке на незапланированный аэродром из-за ухудшения самочувствия ребенка на борту – на высоте 3500 метров у него поднялась температура до 37,9 градусов.

Борт встретила машина скорой помощи, ребенка доставили в одну из больниц Самары. Самолет продолжил полет через полтора часа.

Несколькими днями ранее в «Курумоче» произошла еще одна внештатная ситуация – в аэропорту задержали самолет, который должен был лететь в Нижний Новгород. Виной задержке послужило обледенение двигателя.