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Общество13 декабря 2021 8:07

Сборная Самарской области завоевала призы на Всероссийских Играх ГТО

Спортсмены из 63 региона завоевали сразу несколько наград.
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
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Сборная Самарской области завоевала призы на Всероссийских Играх ГТО. ФОТО: Министерство спорта Самарской области

Сборная Самарской области завоевала призы на Всероссийских Играх ГТО. ФОТО: Министерство спорта Самарской области

Сборная Самарской области стала призером Всероссийских Игр ГТО 2021. Фестиваль проходил в Белгороде и собрал более 300 атлетов из 43 субъектов России. В течении нескольких дней лучшие физкультурники страны состязались в скорости, гибкости и силе.

В индивидуальных соревнованиях представительницы Самарской области получили две награды – в беге на 30 метров в VI и VII возрастных группах.

В командной гонке участники прошли 5 этапов дистанции, состоящей из нормативов комплекса ГТО. В комплекс вошли прыжок в длину с места, отжимания, рывок/приседание с гирей, упражнение на пресс, подтягивание на высокой/низкой перекладине без рывков. В этом соревновании сборная Самарской области заняла третье место. Первыми и вторыми стали сборная Белгородской и Челябинской областей соответственно.