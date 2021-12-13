Жителей Куйбышевского района Самары оставят без канализации 14-15 декабря 2021 года

Жителям Куйбышевского района придется несколько часов провести без канализации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 14 декабря 2021 года, жители десятков домов в Куйбышевском районе Самары останутся без канализации. Водоотведение ограничат на время ремонта поврежденного коллектора.

Напомним, напорный коллектор пострадал во время дорожных работ. Его повредили сотрудники компании «СамараТрансСтрой» 24 ноября 2021 года. Тогда коммунальщики провели временный ремонт. Полностью восстановить участок должны дорожники. Работы запланированы на завтра.

— Будет полностью остановлен коллектор и канализационно-насосные станции. Пользование канализацией в жилых и офисных зданиях необходимо ограничить с 20:00 14 декабря до 07:00 15 декабря, — сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».

Ограничения коснутся жителей домов, расположенных в границах Пугачевского тракта, улиц Батайской, Стадионной и Придорожной. Отметим, что под отключение канализации попадут также школы, детский сад, больница № 10, поликлиника № 14 и администрация Куйбышевского района.