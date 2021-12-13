Заболеваемость коронавирусом в Самарской области упала ниже 700 человек 13 декабря 2021 года

С начала пандемии в Самарской области выявили более 190 тысяч случаев заболевания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились последние данные о заболеваемости коронавирусом в Самарской области на понедельник, 13 декабря 2021 года. Впервые за долгое время суточный прирост инфицированных упал ниже 700 человек. Он составил 694 человека. Общее число случаев заражения теперь составило 190 335.

Выросло и количество тех, кто смог победить COVID-19. За сутки лечение закончили 645 человек. За все время — 139 321. Статистика летальных случаев — умерли еще 26 пациентов. Общая смертность в регионе достигла 5 909 человек.

Отметим, по числу новых случаев заражения за сутки Самарской области находится на пятом месте в стране. Ее опережают Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Краснодарский край. По количеству выздоровевших пациентов регион занимает 12 позицию.