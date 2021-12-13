Самарец снял с воздуха археологические раскопки рядом с речным вокзалом

Археологи проводят раскопки на площадке около речного вокзала Фото: скриншот с видео

Археологи начали очередные раскопки в исторической части Самары. Они взяли в работу участок на пересечении улиц Водникова и Пионерской, неподалеку от речного вокзала.

Видеоблогер Самарский-163 снял с воздуха, что сейчас происходит на этой площадке. Территорию огородили забором. Внутри видны спецтехника — бульдозеры, а также сами археологи, которые с помощью лопат и других приспособлений ведут раскопки.

Ранее сообщалось, что на этой площадке — 21-й квартал Самары — планируется построить 15-этажный дом. Проект принадлежал ГК «Берег». Однако воплотиться в жизнь ему не дали. В марте 2021 года глава УГООКН Самарской области подписал приказ о включении культурного слоя XIX — начала ХХ веков, расположенного в границах улиц Водников, Пионерской, Венцека и Алексея Толстого, в перечень выявленных объектов культурного наследия региона. Какие-либо строительные работы до проведения археологических раскопок там запрещены.