Редкие памятные монеты смогут увидеть только посетители театра

Жителям Самары покажут редкие «театральные» монеты. На прошлой неделе в здании Самарского академического театра оперы и балета начала работать фотовыставка Банка России «Магия театра». В состав экспозиции вошли 16 увеличенных изображений уникальных памятных монет «театральной серии», посвященных балету, опере и драме.

- Театральная тематика впервые была увековечена на российских монетах в 1989 году, с тех пор их выпущено более сотни, - пояснила управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Марина Мясникова. – Памятные монеты достаточно сложно встретить в обращении, так как они представляют коллекционный интерес. Эскизы и слепки этих монет для выставки создавали профессиональные граверы, художники, медальеры. Благодаря этому посетители смогут рассмотреть все детали.

На представленных на фотовыставке монетах самарцы смогут увидеть композиторов, которые писали оперы и балеты, хореографов, режиссеров и актеров. Например, одна из золотых монет номиналом 100 рублей посвящена 200-летию Николая Гоголя. На ней изображены сцены сразу из пяти произведений писателя.

Выставка будет работать до середины января 2022 года. Правда, посетить ее смогут только те, кто пришел посмотреть спектакль.