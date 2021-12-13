Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-7°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 декабря 2021 9:32

Жителям Самары покажут редкие «театральные» монеты

В оперном театре открылась фотовыставка Банка России «Магия театра»
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Редкие памятные монеты смогут увидеть только посетители театра

Редкие памятные монеты смогут увидеть только посетители театра

Жителям Самары покажут редкие «театральные» монеты. На прошлой неделе в здании Самарского академического театра оперы и балета начала работать фотовыставка Банка России «Магия театра». В состав экспозиции вошли 16 увеличенных изображений уникальных памятных монет «театральной серии», посвященных балету, опере и драме.

- Театральная тематика впервые была увековечена на российских монетах в 1989 году, с тех пор их выпущено более сотни, - пояснила управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Марина Мясникова. – Памятные монеты достаточно сложно встретить в обращении, так как они представляют коллекционный интерес. Эскизы и слепки этих монет для выставки создавали профессиональные граверы, художники, медальеры. Благодаря этому посетители смогут рассмотреть все детали.

На представленных на фотовыставке монетах самарцы смогут увидеть композиторов, которые писали оперы и балеты, хореографов, режиссеров и актеров. Например, одна из золотых монет номиналом 100 рублей посвящена 200-летию Николая Гоголя. На ней изображены сцены сразу из пяти произведений писателя.

Выставка будет работать до середины января 2022 года. Правда, посетить ее смогут только те, кто пришел посмотреть спектакль.