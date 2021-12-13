Бесплатные катки заработали в двух парках Самары 11 и 12 декабря 2021 года

Посещение городских катков - бесплатное / Фото: Григорий Яковлев / vk.com/parkisamara

В минувшие выходные, 11 и 12 декабря 2021 года, в Самаре прошло техническое открытие двух катков. Сначала ледовую площадку открыли в парке имени Юрия Гагарина, а затем — в парке Дружбы.

— Работают пункты проката и заточки коньков, а также кафе, — сообщили представители МАУ «Парки Самары» в соцсети.

Напомним, в этом году в областной столице будут работать свыше 120 бесплатных ледовых площадок. Их разместят во всех районах города: в парках, скверах, во дворах. Также катки появятся на площади имени В.В. Куйбышева и на набережной. Отметим, что при посещении пунктов проката и заточки нужно соблюдать социальную дистанцию и носить маски.