В Самаре отремонтируют фасад Дома Ветеранов за 39 миллионов рублей

В Самаре отремонтируют Дом Ветеранов Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Фасад самарского Дома Ветеранов отремонтируют в 2022 году. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Согласно указанной информации, подрядчик должен заделать сквозные трещины, утеплить фасад, нанести декоративную штукатурку и покрасить, загерметизировать места примыкания оконных блоков к строительным конструкциям, отремонтировать цоколь, балконы, входные группы, заменить отделку на козырьке здания, а также обновить алюминиевые части наружного остекления и частично заменить его.

Подрядчика выберут 28 декабря, начальная стоимость контракта составляет 39 миллионов рублей. Выбранный подрядчик должен разработать и утвердить проект капремонта к концу марта следующего года. Все работы должны быть завершены до 30 августа 2022 года.