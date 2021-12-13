Ученикам гимназии, где педагога обвинили в травле школьников, окажут психологическую помощь

Педагогу уже вынесено устное замечание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В самарской гимназии №54 «Воскресение» началась проверка после того, как в редакцию «КП-Самара» обратились родители с жалобами на то, что педагог организовывала травлю отдельных детей в школе.

Было такое или нет, теперь намерены выяснить представители прокуратуры Самарской области. Тем временем, в защиту педагога выступили другие родители: по их словам, дети своего первого учителя всегда очень любили и никогда на не жаловались, а версия отдельных «отщепенцев» - это попытка свести личные счеты с учителем.

В ситуации сейчас разбираются компетентные ведомства, о первых предпринятых шагах корреспонденту «КП-Самара» рассказали в министерстве образования и науки региона:

- Директором гимназии проведена беседа с педагогом о соблюдении норм профессиональной этики, вынесено устное замечание. К оказанию психологической помощи учащимся привлечены специалисты психолого-педагогического центра «Помощь» Самары. Городским департаментом образования руководству гимназии рекомендовано рассмотреть сложившуюся ситуацию на психолого-педагогическом консилиуме с целью создания оптимальных условий обучения, развития социализации и адаптации обучающихся.

Работа специалистов в учреждении продолжается, «Комсомолка» следит за развитием событий.

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