Гендерные стереотипы на рынке труда: готовы ли сегодня эйчары рассматривать женщин на вакансии в сфере STEM?

Круг вопросов для обсуждения:

В этом году Министерство труда значительно сократило список так называемых «неженских» профессий. Сегодня девушки могут беспрепятственно освоить множество специальностей на предприятиях тяжелой промышленности и в сложных производствах, стать частью экипажа судна или, например, сесть за управление высокоскоростного электропоезда. Как это повлияет на рынок труда? Пойдут ли девушки в эти, как правило, сложные технические профессии, и стоит ли мужчинам опасаться конкуренции?

Реальность такова, что доля женщин в технических профессиях, которые и ранее были им доступны с точки зрения законодательства, отнюдь невысока. По данным аналитиков, гендерный разрыв начинается уже на уровне получения высшего образования. Так по статистике ЮНЕСКО, девушки составляют не больше 35% из всего потока, изучающего области знаний из набора «наука – техника – инженерия - математика» (сокращенно STEM). Как обстоит ситуация в России и Самарской области: какова у нас доля девушек, обучающихся на технических специальностях? Сколько из них в последующем остается трудиться в этой сфере? Какие факторы влияют на то, что девушки не выбирают технические специальности? В рамках круглого стола вместе с экспертами попытаемся разобраться, в чем причина такого неравенства и как преломить ситуацию.

Спикеры:

- заместитель министра - руководитель департамента занятости и трудовой миграции Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга ФУРСОВА;

- консультант управления профессионального образования и науки министерства образования и науки Самарской области Елена ТЮЛЯКОВА;

- генеральный директор компании Smart Course Тимур ЖАББАРОВ;

- консультант по разработке образовательных решений компании Smart Course Мария ИВАНОВА;

- руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье Александра СЕВОСТЬЯНОВА;

- психолог Нина КОВАЛЮНАС.

Присоединиться к онлайн-трансляции и задать свои вопросы в чате можно по ссылке - https://youtu.be/qIMFzNvl_js