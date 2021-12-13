Большинство новостроек сегодня строится с помощью заемных банковских средств Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Самарской области застройщики должны банкам почти 45 миллиардов рублей. При этом за 2021 год суммы кредитных договоров, заключенных между финансовыми организациями и строительными компаниями, выросли более чем в два раза. Такие данные опубликовал Центробанк.

По данным ЦБ РФ, если на 1 января 2021 года на территории региона было заключено всего 28 кредитных договоров на проектное финансирование застройщиков со стороны банков, то к концу года их стало уже 68 (данные на начало ноября). Из них 7 были заключены за последний месяц. Выросли и суммы: на 1 января общая сумма действующих кредитных договоров составляла 18,9 млрд рублей, а к концу года – уже 44,9 миллиарда.

Вместе с объемами проектного финансирование растет и число заключенных эскроу-счетов, на которые поступают средства участников долевого строительства. В начале 2021 года на территории Самарской области было зарегистрировано 5 839 эскроу-счетов, а в ноябре – уже 8200. Остатки средств на эскроу-счетах за 10 месяцев выросли с 15,2 млрд до 22,6 миллиардов рублей.