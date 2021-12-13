Прокуратура начала проверку из-за аварии на водоводе в Железнодорожном районе Самары

Прокурор района взял устранение коммунальной аварии на контроль / Фото: прокуратура Самарской области

В ночь на понедельник, 13 декабря 2021 года, в Железнодорожном районе Самары произошла коммунальная авария. В районе дома № 29а по проспекту Карла Маркса выявили утечку на водоводе диаметром 500 мм.

— Без холодного водоснабжения остались 13 многоквартирных домов. Это здания по адресам: ул. Тухачевского, 30, 40-56 и ул. Владимирская, 54, 56, 58, — сообщили в прокуратуре, добавив, что по факту произошедшего начата проверка.

Из-за порыва трубы вода устремилась на проезжую часть. Это привело к образованию наледи. Ее устранением занялись сотрудники МП «Благоустройство».

Что касается аварии на сетях, то с ней специалисты «РКС-Самара» разобрались в течение нескольких часов. По данным компании, холодную воду в дома жителей Железнодорожного района вернули к 12:40.