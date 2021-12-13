В Самарской области могут ввести новую памятную дату

Новую памятную дату хотят установить 10 декабря Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самарской области предложили установить новую памятную дату — 10 декабря. Это день выпуска первого самолета Ил-2, который стал легендой. Депутаты губернской думы сейчас прорабатывают эту инициативу.

Напомним, первый самолет Ил-2 был изготовлен в Куйбышеве 80 лет назад. Его собрали на Безымянке рабочие авиазавода № 18 под руководством Матвея Шенкмана. 10 декабря 1941 года летчик-испытатель Евгений Ломакин поднял штурмовик в небо.

В честь этого события в Самарской области решили ввести памятную дату. Соответствующие изменения планируют внести в Закон о памятных датах. По словам спикера губдумы Геннадия Котельникова, в дальнейшем 10 декабря можно будет проводить патриотические уроки в школах и другие мероприятия.

Напомним, в Самаре есть памятник самолету Ил-2. Он установлен на развязке на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова.