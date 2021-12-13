Решение самарских депутатов о введении QR-кодов направят в Госдуму РФ

Большинство депутатов губдумы проголосовали за внедрение ковид-пропусков в общественных местах

«Единая Россия» поддержала законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. При этом партия предложила внести в него ряд изменений.

Так, единороссы выступили в защиту прав тех, кто переболел коронавирусом бессимптомно. Они смогут оформить сертификаты при наличии антител. Также члены фракции предложили уточнить перечень основания для медотвода, а еще рассмотреть возможность выдачи сертификата тем, кто привился иностранной вакциной.

Что касается другой инициативы — внедрение новой системы пропуска в авиа- и железнодорожном транспорте, то ее пока рассматривать не будут.

Напомним, депутаты Самарской губернской думы 7 декабря 2021 года поддержали идею о ковид-пропусках. За проголосовали большинство членов областного парламента. По словам председателя «социального» комитета Марины Сидухиной, это решение теперь должны отправить в Госдуму РФ.