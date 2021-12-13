Товары для сна из Тольятти будут продаваться в Казахстане

Ежемесячно в Казахстан поставляют тысячи матрасов для сна

Производитель ортопедических матрасов из Тольятти — компания «Миртолли» — выходит на внешний рынок. Предприятие заключило экспортный контракт, согласно которому его продукция для сна будет поставляться в Казахстан.

По словам гендиректора «Миртолли» Анны Смирновой, развивать внешнеэкономическую деятельность им предложили специалисты регионального Центра поддержки экспорта. К ним, в свою очередь, обратились представители соседней государства и попросили подобрать российского партнера.

— Нам помогли в оформлении первого экспортного контракта, все прошло очень легко, быстро. Я лично ездила к нашим зарубежным партнерам, мы уже осуществили первую поставку, — рассказала Анна Смирнова.

В Казахстан поставляют 5 тысяч матрасов ежемесячно. Сейчас на предприятии уже строят планы по сотрудничеству с Узбекистаном, Республикой Беларусь, а также Италией и странами Африки.