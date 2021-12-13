Самарские «Крылья Советов» покидает Мехди Зеффан

Мехди Зеффан выступал за самарскую команду с начала 2020 года Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Алжирский защитник Мехди Зеффан покидает самарские «Крылья Советов», сообщают в клубе.

Контракт с футболистом был рассчитан до конца 2021 год, продлевать сотрудничество не стали.

Зеффан является воспитанником французского «Лиона», его регулярно привлекают для игр в составе сборной Алжира.

В «Крыльях» Зеффан играл с января 2020 года. В составе самарской команды он провел 50 матчей, вместе с «Крыльями» выиграл в ФНЛ и дошел до финала Кубка России.

«Крылья» в прошедшие выходные провели последний матч года, победив казанский «Рубин».

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