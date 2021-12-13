Вынесен приговор виновнику ДТП с маршруткой в Самарской области, в котором погибли 12 человек

В аварии с микроавтобусом погибли 12 человек. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

Вынесен приговор виновному в ДТП с грузовиком и маршруткой в Самарской области, в котором погибли 12 человек. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Авария произошла в январе текущего года на трассе М-5. Микроавтобус, следовавший в Ульяновскую область, столкнулся с грузовиком. Десять человек погибли на месте ДТП, в дальнейшем сообщили еще о двоих погибших. Пострадали 9 человек, в том числе, малолетний ребенок.

Грузовик с полуприцепом направлялся из Санкт-Петербурга в Казахстан. Как сообщают в прокуратуре, управлял им иностранный гражданин. Было установлено, что водитель превысил скорость и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с микроавтобусом. Как оказалось, на полуприцепе были установлены шины с разным рисунком протектора, что тоже стало одним из факторов ДТП.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 4 годам 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

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