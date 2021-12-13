Дмитрий Сасин стал первым новичком «Акрона» в зимнем перерыве

Сасин начинал карьеру в составе «Томи»

Полузащитник Дмитрий Сасин стал первым новичком тольяттинского «Акрона» в зимнем перерыве. Об этом сообщили в клубе.

Сасин профессиональную карьеру начинал в Томске, где выступал за молодежную команду «Томи», а также выходил в основном составе. Он выступал в ПФЛ, в ФНЛ (где провел 72 игры) и премьер-лиге (12 матчей).

В дальнейшем играл в Высшей лиге Беларуси за «Слуцк», с которым провел полтора сезона, сыграв в 40-ка матчах и забив 10 голов.

Ранее в «Акроне» объявили об отставке тренерского штаба, а затем к команде присоединился испанский специалист с опытом работы в Новой Зеландии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Семь раз выигрывал Лигу Чемпионов: что известно о Рамоне Трибульетче, который стал тренером «Акрона» из Тольятти

Испанский специалист Рамон Трибульетч рассказал, что хочет вывести «Акрон» в РПЛ (подробнее)