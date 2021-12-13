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Происшествия13 декабря 2021 17:40

Женщина умерла на трамвайной остановке в Самаре

Подробности случившегося выясняются
Источник:kp.ru
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На место прибыла скорая помощь

На место прибыла скорая помощь

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на трамвайной остановке умерла женщина. По свидетельству очевидцев, ей стало плохо, когда она находилась в вагоне трамвая. Она решила выйти на улицу, но в итоге ей стало хуже.

Прибывшие на место врачи скорой помощи пытались реанимировать женщину, но их попытки ни к чему не привели. Как рассказали очевидцы, оказавшиеся в этот момент на остановке, врачам осталось лишь констатировать смерть женщины.

Сейчас уточняются причины произошедшего. Выясняется, что именно случилось, почему женщине стало плохо и своевременно ли была оказана помощь.