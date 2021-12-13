Женщина умерла на трамвайной остановке в Самаре

На место прибыла скорая помощь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на трамвайной остановке умерла женщина. По свидетельству очевидцев, ей стало плохо, когда она находилась в вагоне трамвая. Она решила выйти на улицу, но в итоге ей стало хуже.

Прибывшие на место врачи скорой помощи пытались реанимировать женщину, но их попытки ни к чему не привели. Как рассказали очевидцы, оказавшиеся в этот момент на остановке, врачам осталось лишь констатировать смерть женщины.

Сейчас уточняются причины произошедшего. Выясняется, что именно случилось, почему женщине стало плохо и своевременно ли была оказана помощь.