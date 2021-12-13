Срок действия ПЦР-теста в Самарской области сократили до 48 часов

В Самарской области применяются меры против распространения омикрон-штамма
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области срок действия ПЦР-теста на коронавирус сократили до 48 часов. Опубликовано соответствующее постановление губернатора.
Данное ограничение было введено после опубликования постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой с аналогичным распоряжением.
Эти меры меры связаны с распространением нового омикрон-штамма и необходимы для его более эффективного выявления. Недавно было объявлено о смерти пациента с новым штаммом в Великобритании. В Росси также выявлялись случаи заражения.
В Самарской области ранее приняли решение возобновить работу обсерваторов.
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