Срок действия ПЦР-теста в Самарской области сократили до 48 часов

В Самарской области применяются меры против распространения омикрон-штамма Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области срок действия ПЦР-теста на коронавирус сократили до 48 часов. Опубликовано соответствующее постановление губернатора.

Данное ограничение было введено после опубликования постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой с аналогичным распоряжением.

Эти меры меры связаны с распространением нового омикрон-штамма и необходимы для его более эффективного выявления. Недавно было объявлено о смерти пациента с новым штаммом в Великобритании. В Росси также выявлялись случаи заражения.

В Самарской области ранее приняли решение возобновить работу обсерваторов.

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