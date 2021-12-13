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Общество13 декабря 2021 18:12

Жителям Самары рассказали о главной опасности в новогоднюю ночь для подростков

Психологи дали советы самарским родителям
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
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Что угрожает подросткам на самарских улицах?

Что угрожает подросткам на самарских улицах?

Психологи рассказали самарским родителям об угрозах для подростков в новогоднюю ночь. И это далеко не только алкоголь, который может литься рекой на самостоятельной вечеринке. Гораздо опаснее могут быть другие вещи - в том числе взрослые люди. Психолог Екатерина Калинина дала полезные советы родителям, чьи дети решили встретить Новый год 2021-2022 в своей подростковой компании, без взрослых. Она отметила, что попробовать алкоголь дети могут и не только в Новый год.

- Запреты в этой ситуации неэффективны - только ненавязчивые разговоры и такой же ненавязчивый контроль, - отметила она. Также психолог подчеркнула, что чаще переживают именно родители девочек, которые боятся, что, они могут слишком увлечься весельем. Но все же это тоже не главная опасность.

А вот больше всего бояться стоит пьяных взрослых, которых в новогоднюю ночь очень много на улицах. И не все они ведут себя адекватно.

- Поэтому если вы понимаете, что подростки пойдут гулять, то заранее проговорите, чтобы они избегали подобных компаний, не нарывались на конфликт и в случае опасности звонили родителям, - посоветовала психолог.

Еще больше интересной информации - в нашем материале.