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Здоровье13 декабря 2021 18:20

Театральные залы в Самарской области разрешили заполнять на 70%

В регионе стали выявлять меньше новых заразившихся
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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В театр теперь можно пускать больше зрителей

В театр теперь можно пускать больше зрителей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Самарской области театральные залы разрешено заполнять на 70%. Об этом говорится в постановлении губернатора.

В документе сказано, что работа театрально-концертных организаций разрешена при условии заполняемости зала не более чем на 70%. Ранее действовало ограничение в 50%.

Ограничения действуют в условиях пандемии из-за распространения коронавируса. В Самарской области стали находить меньше заразившихся за сутки - если ранее фиксировали по 1,5-1,7 тысячи новых случаев, то сейчас это количество значительно уменьшилось.

Вместе с тем, принимаются меры, что не допустить распространения нового омикрон-штамма. В частности, сокращен срок действия ПЦР-теста.

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