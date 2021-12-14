Житель Самарской области случайно убил знакомого, пытаясь донести его до ванны

Создателя наркопритона почти на 2 года отправили в колонию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вынесли приговор жителю Сергиевского района, которого обвиняли в создании наркопритона в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По данным следователей, в апреле 2021 года мужчина, находясь в своем доме, распивал спиртное со знакомым. Также они употребляли наркотики. В какой-то момент гостю стало плохо, он начал хрипеть и стонать. Хозяин жилища решил ему помочь: поднял на руки с кровати и понес в ванную комнату. По пути мужчина несколько раз ронял товарища на пол. В одно из таких падений тот сильно ударился головой и умер.

Также правоохранители выяснили, что погибший был частым гостем жителя Сергиевского района. Тот неоднократно разрешал ему и другим людям приходить к себе домой и употреблять наркотики.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 1 году 10 месяцам лишения свободы с испытательным сроком 2 года.