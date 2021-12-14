В Самарской области снизились темпы заболеваемости коронавирусом

Темп заболеваемости снизился на 17% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На 13 декабря зафиксировано 694 новых случая заражения коронавирусом в Самарской области. За всю 49 неделю было установлено 5 172 случая, что на 17% ниже, чем неделей ранее.

— Сейчас в ковидных госпиталях находится 2 391 человек с подтвержденным коронавирусом, что на 58% ниже показателей в пиковые дни заболеваемости, — сообщает министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Министр напомнил о необходимости вакцинации и открытии дополнительных прививочных пунктов. Например, пункты в колледже им. Ляпиной и Самарской областной научной библиотеке продолжат свою работу без выходных до самого Нового года.

В период с 6 по 12 декабря 2021 года чаще всего заболевали люди из возрастных групп 65+, 30-49 лет и 50-64 года. Наивысший прирост заразившихся отметили среди работников сферы услуг.