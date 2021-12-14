В «Космопорте» усилили сеть накануне новогодних распродаж

В преддверии сезона праздничного шопинга оператор установил дополнительное оборудование в ТРК «Космопорт», одного из самых популярных торговых комплексов в Самарской области. В результате скорость LTE-интернета МТС внутри здания выросла в среднем на 25 процентов.

Благодаря проведенным работам качество голосовой связи и скорость мобильного интернета увеличились на первой торговой галерее «Космопорта», где сосредоточена значительная часть магазинов одежды, обуви и товаров для дома. Здесь расположены, в частности, торговые точки брендов Modi, Keddo, Lime, Madyart и др.

Усиление сети внутри «Космопорта» дает дополнительные возможности как гостям торгово-развлекательного комплекса, так и арендаторам. Так, посетители могут с комфортом пользоваться качественной голосовой связью и всеми привычными цифровыми сервисами, от онлайн-покупки билетов в кинотеатр до приложений такси. Торговым точкам, расположенным в «Космопорте», высокоскоростная сеть МТС дает возможность подключать онлайн-кассы и быстро обслуживать поток клиентов, традиционно возрастающий в последние недели года, а также использовать в торговых залах услугу умного видеонаблюдения.

ТРК «Космопорт» объединил под своей крышей около 200 различных магазинов, универмагов и гипермаркетов, более 15 кафе и ресторанов, большой 9-ти зальный кинотеатр и развлекательную зону для детей. «Космопорт» является одним из самых крупных и посещаемых торговых центров в Самарской области. Из-за особенностей конструкции сигнал сотовой связи в отдельных зонах здания был недостаточно сильным и распределялся неравномерно, что мешало посетителям полноценно пользоваться мобильной связью, приложениями и онлайн-сервисами.