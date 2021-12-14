Самарцев, полностью довольных своей работой, не так уж и много Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каждый седьмой житель Самары раз в неделю мечтает уволиться с работы. Причем 28% из них эта мысль приходит в голову во время получения зарплаты. К таким выводам пришли аналитики онлайн-университета Skypro в ходе проведенного исследования.

Как показали результаты опросов, чаще всего (в 28% случаев) мысль об увольнении приходит в голову самарцев в момент получения зарплаты. Еще 24% хотят поменять работу, когда получают задание, которое не нравится, а 22% - когда заказчик или клиент ведут себя неадекватно. Из-за ругани начальника задумываются об увольнении 10% опрошенных, из-за проблем в жизни – 9%. А вот 7% участников опроса для мыслей об увольнении достаточно плохой погоды на улице.

- В целом по стране об увольнении задумываются более половины опрошенных. Главным образом, их не устраивает зарплата, продолжительность рабочего дня и начальство, - рассказывают авторы исследования. - Однако решиться на этот шаг в реальности оказались готовы лишь 10% опрошенных.

По данным исследования, каждый четвертый самарец (34%) задумывается о смене места работы несколько раз в месяц. Каждый седьмой (15%) мечтает об этом раз в неделю. 21% опрошенных задумываются о смене места работы раз в несколько месяцев, а 9% — раз в полгода-год. Ежедневно о смене работы думают 12% опрошенных жителей Самары. А 9% не размышляют об этом совсем.

- Чаще всего о смене работы мечтают сотрудники маркетинга, медицины и общепита. 10%, 9% и 9% из них задумываются об этом ежедневно. Реже всего думают об этом работники производства, индустрии моды и спорта: среди них показатели 6%, 4% и 4% соответственно, — рассказал директор по развитию онлайн-университета Skypro Михаил Свердлов.

35% самарцев в их текущей работе не устраивает зарплата, 33% - продолжительность рабочего дня, 22% - местоположение офиса. 21% недовольны отсутствием возможностей для самореализации, а 21% - руководителем.