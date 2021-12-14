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Общество14 декабря 2021 8:47

Жители Самары смогут получить подарки при оплате счетов за воду

Среди презентов: сладости и скидка в 100 рублей
Илона МАЙСКАЯ
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Предновогодняя акция продлится до 28 декабря / Фото: РКС-Самара

Предновогодняя акция продлится до 28 декабря / Фото: РКС-Самара

Фото: Instagram.com

В Самаре вновь проходит акция «В Новый год — без старых догов». У жителей города есть шанс выиграть сладкие подарки или скидку в 100 рублей на оплату счетов за холодную воду и канализацию. Каждый сам сможет выбрать, какой презент он хочет.

— Условия акции: необходимо оплатить ноябрьскую квитанцию, в том числе долг (если он есть), а также внести аванс за декабрь. Для этого сформированы специальные квитанции, — рассказали в компании «РКС-Самара».

Предновогодняя акция стартовала 6 декабря и продлится до 28 декабря 2021 года. Подробнее об условиях участия можно узнать по телефонам: 8 (846) 334-76-73, 8 (846) 2078-25-40 или на сайте samcomsys.ru.