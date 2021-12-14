В Самаре могут построить новую гостиницу

Гостиницу могут построить в Ленинском районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 9 декабря 2021 года прошли публичные слушания, на которых подняли вопрос о строительстве новой гостиницы. Некая Юсифова Л.Т. обратилась к чиновникам для получения разрешения на постройку.

Объект площадью 731 кв. м планируют возвести на территории Ленинского района. Проект предполагает открытие гостиницы на улице Коммунистической: между домом с часами и Казанской церковью.

Департамент градостроительства Самары рекомендует при принятии решения учитывать поступившие предложения и замечания. Согласно информации с официального сайта администрации города, возражений, вопросов и предложений по проекту не поступало.