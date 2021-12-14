Жителя Новокуйбышевска накажут за отрицание геноцида в концентрационных лагерях

Дома у парня нашли различные материалы по теме национал-социалистической идеологии / Фото: СУ СК по Самарской области

В Самарской области завершили расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Новокуйбышевска. Скоро он предстанет перед судом за реабилитацию нацизма. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Дело было возбуждено на основе материалов сотрудников ФСБ. Именно они выявили преступление. По данным следователей, молодой человек в течение нескольких лет (2015-2019 гг.) увлекался национал-социалистической идеологией. В итоге он стал фанатом идей и политики лидеров нацистской Германии.

— В мае 2019 года молодой человек разместил в соцсети материалы, в которых отрицались факты геноцида в концентрационных лагерях, которые были установлены приговором международного военного трибунала, — рассказали правоохранители.

Следователи собрали достаточно доказательств по делу и направили материалы на рассмотрение в суд.