В Самарской области 14 декабря 2021 года коронавирусом заразились 678 человек

Заболеваемость COVID-19 в Самарской области продолжает идти на спад Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилась статистика заболеваемости коронавирусом в Самарской области на вторник, 14 декабря 2021 года. За сутки COVID-19 подтвердился у 678 жителей региона. Это на 16 человек меньше, чем накануне. Общее число случаев заражения достигло 191 013.

Активно в Самарской области идет и выздоровление. Лечение закончили еще 657 пациентов. За все время победить коронавирус удалось 139 978 жителям губернии.

Есть и печальные новости. Умерли еще 23 человека, у которых ранее диагностировали COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали уже 5 932 смертельных случая.

Отметим, по количеству новых случаев заражения Самарская область находится на 6 месте в стране. К лидерам антирейтинга: Москве, Санкт-Петербургу и Московской области — прибавились Краснодарский и Красноярский края. По числу выздоровевших регион занимает 13 позицию.