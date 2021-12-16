Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Самару на поезде 17 декабря 2021 года

Дед Мороз выйдет на перрон и поздравит самарцев с наступающим Новым годом / Фото: rzd_official Фото: Instagram.com

В эту пятницу, 17 декабря 2021 года, Самару посетит главный зимний волшебник. Дед Мороз приедет из Великого Устюга на специальном поезде. Состав прибудет на железнодорожный вокзал в 9:00. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

В передвижной резиденции Деда Мороза есть салон-приемная, вагоны для игр и квестов, вагон-ресторан и другие. Некоторые из них открыты для посещения. К примеру, желающие могут попасть в ретровагон с фотокупе, в вагон-лавку с сувенирами и сладостями, а также в вагон-ресторан, где повара готовят уникальные северные блюда.

Дед Мороз выйдет из поезда на перрон и поздравит самарцев с наступающим Новым годом. Также он поиграет с детьми. Отметим, что для тех, кто купил билеты, предусмотрена специальная программа: участие в играх и квестах в поезде, отправка поздравительных открыток.

Кроме того, запланирована бесплатная праздничная анимационная программа. Она состоится на первой платформе вокзала и в зоне отдыха и досуга «Платформа Космическая». Мероприятие начнется за полчаса до прибытия поезда и продлится до 20:30. Дети смогут сфотографироваться с огромным велосипедом и со сказочными персонажами.

Добавим, попасть на встречу с Дедом Морозом смогут только те, у кого есть QR-код о вакцинации, справка о перенесенном коронавирусе или отрицательный результат ПЦР-теста. Его нужно сдать не позднее, чем за 72 часа до мероприятия. Также с собой необходимо взять документ, удостоверяющий личность.