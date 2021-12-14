Дополнительные поезда запустят между Самарой и Москвой в новогодние праздники

Дополнительные поезда будут ходить в новогодние и рождественские каникулы Фото: Архив "КП"

В новогодние праздники из Самары запустят дополнительные поезда в Москву. Они будут курсировать с 25 декабря 2021 года по 10 января 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Так, в зимние каникулы назначат дополнительные поезда по следующим маршрутам: Самара — Москва, Уфа — Москва (через Самару), Москва — Тольятти и Орск — Москва — Орск (через Самару). Билеты уже доступны для покупки. Их можно приобрести в кассах дальнего следования и на официальном сайте РЖД.

В компании отмечают, что в случае высокого спроса могут либо увеличить дополнительные рейсы, либо добавить вагоны в назначенные составы.