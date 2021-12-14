В Самаре начали застраивать берег Волги у «Вертолетки» в конце 2021 года

На площадке работает спецтехника Фото: Скриншот с видео

В Красноглинском районе Самары в конце 2021 года начали застраивать берег Волги. Работы стартовали на территории поблизости от Вертолетной площадки.

В середине прошлого века там располагалась известная здравница. В дальнейшем на этом месте появился отель Sky Village. Теперь рядом с ним хотят возвести коттеджный поселок «Сокол-парк» с видом на Волгу. Ранее сообщалось, что он займет территорию площадью более 7 га и будет поделен на 55 участков в 5-20 соток. При этом возводить дома должны сами покупатели.

Судя по видео, которое недавно снял с высоты птичьего полета блогер «Самарский-163», на площадке вовсю работает спецтехника. Она выравнивает землю под будущую застройку.