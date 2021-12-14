Юным жителям Самары покажут новогоднюю сказку

Новогодние премьеры уже стали традицией для юных зрителей Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 13:00 21 декабря в Самарском театре юного зрителя «СамАрт» состоится премьера спектакля «Кто будет считать звезды…», первым посетителям которого также достанется возможность прочитать уникальный экогид «Пойдем в театр!». По доброй традиции каждый год юных зрителей знакомят с творчеством самарских постановщиков.

Спектакль о настоящей дружбе будет идти с 21 декабря 2021 года по 6 января 2022 года. Режиссером премьеры выступит Татьяна Наумова, балетмейстером - Павел Самохвалов, а художником - Марина Евдоченкова.

21 декабря первым зрителям спектакля также достанется возможность познакомиться с уникальным гидом «Пойдем в театр!». Он расскажет о правилах поведения в театре. Руководство для зрителей от 3 до 12 лет подготовил самарский ТЮЗ вместе с компанией МТС. Сами гиды сделаны из переработанной бумаги, собранной школьниками и их родителями.