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Общество14 декабря 2021 13:18

В Самаре девочка из детского дома получит набор косметики с «Елки желаний»

Желание ребенка обещала исполнить заместитель секретаря реготделения «Единой России» по проектной деятельности Марина Сидухина
Геннадий ВЕТРОВ
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Марина Сидухина исполнит желание 14-летней девочки

Марина Сидухина исполнит желание 14-летней девочки

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Единая Россия» присоединилась к всероссийской акции «Елка желаний». В Самарской области ее уже запустили в региональном отделении партии. Дедом Морозом или Снегурочкой может стать каждый, желающий исполнить мечту ребенка, который остался без родителей.

Так, заместитель секретаря реготделения про проектной деятельности, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской Думы Марина Сидухина уже присоединилась к акции. Она исполнит желание 14-летней воспитанницы детского дома.

— Галина попросила подарить ей набор косметики. Конечно, мы обязательно такой подарок ей приобретем, и я вручу набор с «Елки желаний», — поделилась Марина.

Сидухина призывает всех поучаствовать в праздничной акции и подарить детям новогоднее настроение.