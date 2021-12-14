В Самаре девочка из детского дома получит набор косметики с «Елки желаний»

Марина Сидухина исполнит желание 14-летней девочки Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Единая Россия» присоединилась к всероссийской акции «Елка желаний». В Самарской области ее уже запустили в региональном отделении партии. Дедом Морозом или Снегурочкой может стать каждый, желающий исполнить мечту ребенка, который остался без родителей.

Так, заместитель секретаря реготделения про проектной деятельности, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской Думы Марина Сидухина уже присоединилась к акции. Она исполнит желание 14-летней воспитанницы детского дома.

— Галина попросила подарить ей набор косметики. Конечно, мы обязательно такой подарок ей приобретем, и я вручу набор с «Елки желаний», — поделилась Марина.

Сидухина призывает всех поучаствовать в праздничной акции и подарить детям новогоднее настроение.