Под Тольятти мужчина надругался над воспитательницей детского садика в «Приоре»

Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

12 декабря в полицию поступило сообщение от 25-летней девушки, работающей воспитателем в детском саду в Тольятти. Она заявила, что над ней надругались возле частного дома в селе Тимофеевка.

— По словам заявительницы, все произошло в автомобиле «Лада Приора». Злоумышленник отвез ее на пустырь и совершил в отношении нее противоправные действия, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Личность человека, на которого указала пострадавшая, установлена — 29-летний местный житель. Сейчас проводится проверка на предмет изнасилования. Не исключено, что в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело.